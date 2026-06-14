İsviçre’de kritik referandum: 10 milyon nüfus sınırı reddedildi

Ülkede oldukça "kutuplaştırıcı" şeklinde nitelenen oylamaya ilişkin yapılan son anketlere göre, "10 Milyonluk İsviçre'ye Hayır" girişimine yüzde 52 karşı çıkarken yüzde 45 destek verdi, yüzde 3 ise hala kararsız.

Ülke gündemini uzun süre meşgul eden girişimle ilgili kampanya kapsamında konut kiraları, yabancı iş gücü, nüfus yoğunluğu, kamu hizmetlerinden daha iyi yararlanma, yaşam standartlarını güvence altına alma ve Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler derin tartışma konusu oldu.

Yerel saatle 13.00'te yayımlanan tahminlerin hata payının artı veya eksi yüzde 2 olduğu kaydedildi.

SVP'NİN ÖNERİSİ NE İÇERİYOR?

Hem hükümet hem de parlamento, nüfus artışını sınırlamayı amaçlayan girişime karşı çıkmasına rağmen karşı öneri sunmadı.

SVP, "sürdürülebilirlik girişimi" olarak adlandırılan bu öneriyle, İsviçre'nin daimi ikamet eden nüfusunun 2050'den itibaren 10 milyonu aşmamasını veya düzensiz göçü önleyerek yalnızca doğumların ölümlerden fazla olması nedeniyle bu sayıya ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

Referandumda oylanacak öneriye göre, nüfusun 2050'den önce 9,5 milyonu aşması halinde Federal Konsey ve Parlamento, özellikle "iltica ve aile birleşimi alanında" bu sınıra uyulmasını sağlamak için önlemler almak zorunda kalacak.

Girişim metnine göre İsviçre, istisna veya koruma maddeleriyle ilgili olarak "nüfus artışını teşvik eden uluslararası anlaşmaları" yeniden müzakere etmek durumunda kalacak.