İsviçre'de olumsuz hava şartları zincirleme trafik kazasına neden oldu. Zürih Kanton Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 05.45'te Zürih yakınlarında A1 otoyolunun Hammermühle Viyadüğü bölgesinde 23 otomobil, 6 minibüs ve 8 kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Polis, kazada yaralanan 6'si hafif şekilde 10 kişinin bölgedeki hastanelere kaldırıldığını bildirdi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sıkıştığı araçtan kurtarma ekiplerince kurtarıldığı da ifade edildi. Kazadan yara almadan kurtulanların ise Kemptthal bölgesindeki dinlenme tesislerine götürüldüğü açıklandı.

Polis, A1 otoyolunun St. Gallen istikametinin akşam saatlerine kadar kapalı kalmasının beklendiğini belirterek, sürücülerin bölgeden uzak durmalarını ve yönlendirilmiş güzergahları kullanmalarını istedi. Kazaya karışan araçların bölgeden kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini belirten polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini ifade etti. Polis, kaza bölgesinde zor kış şartlarının etkili olduğuna dikkat çekti.