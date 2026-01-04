  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • İsviçre’deki faciada yaşamını yitirenlerin kimlikleri açıklandı: Aralarında Türk vatandaşı da bulunuyor

İsviçre’nin Valais kantonuna bağlı Crans-Montana’daki yılbaşı faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri netleşmeye başladı. Yetkililer, ölenler arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının da bulunduğunu duyurdu.

AA

İşviçre'deki Valais kantonuna bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı.

İsviçreli yetkililer, yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını duyurmuş, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise ölü sayısını 47 olarak paylaşmıştı.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklamış, görgü tanıkları yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu öne sürmüştü.

Yaralıların kaldırıldığı çevredeki hastaneler, yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu açıklamış, çok sayıda yaralı komşu ülkelere sevk edilmişti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Valais kanton polisinden yapılan yazılı açıklamada, kimliği tespit edilenlerden 10'unun İsviçre, ikisinin İtalyan, diğer 4'ünün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, cenazelerinin ailelerine teslim edildiği bildirildi.

Yangında hayatını kaybedenlerden şu ana kadar 24'ünün kimliğinin tespit edildiği, ulaşılacak yeni bilgilerin ivedilikle kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

Öte yandan, yangında hayatını kaybedenler için bu sabah Crans-Montana'da anma töreni düzenlendi.