İsviçre’deki kayak merkezindeki faciada yetkililerden açıklama: “Ülkemizin şimdiye kadar yaşadığı en kötü trajedilerinden biri”
İsviçre Konfederasyon Başkanı Guy Parmelin, beraberindeki isimlerle birlikte Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda çıkan yangına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Parmelin, hiçbir kelimenin yaşadıkları acıyı tarif edemeyeceğini dile getirerek, "Bu, ülkemizin şimdiye kadar yaşadığı en kötü trajedilerinden biri." dedi. Meydana gelen felakette ise 40 kişinin öldüğü ve çoğu ağır olmak üzere 115 kişinin yaralandığı açıklandı.
İsviçre halkına başsağlığı dileyen Parmelin, tüm kantonların dayanışma içinde hareket ettiğini belirterek, başta komşu ülkeler olmak üzere dayanışma gösteren diğer ülkelere teşekkür etti. Parmelin, Federal Saray'daki bayrakların da 5 gün boyunca yarıya indirileceğini açıkladı. Valais Emniyet Müdürü Frederic Gisler, yerel saatle 01.30'da barda bir duman görülmesi sonrası yapılan ihbarın ardından harekete geçildiğini, saat 01.32'de Crans-Montana'dan ilk ekiplerin ve itfaiyecilerin olay yerine ulaştığını belirtti. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığını belirten Gisler, olayda 40 kişinin yaşamını yitirdiği ve çoğu ağır 115 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.
Gisler, kurbanlar arasında yabancı uyrukluların da olabileceğini aktardı. Başsavcı Pilloud da yangının neden çıktığına dair birçok ihtimalin değerlendirildiğini ancak şu an "patlamaya yol açan geniş çaplı bir yangın" ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Pilloud, yangının, şampanya şişesi üzerine konulan mumdan kaynaklandığı iddiasına ilişkin soruyu, henüz hiçbir şeyi doğrulayamayacağını ve soruşturmanın sürdüğünü söyleyerek yanıtladı. Barda güvenlik tedbirlerinin ihmal edilip edilmediğine ilişkin soru üzerine Pilloud, şu aşamada net bir yanıt veremediklerini ancak soruşturma kapsamında bu konunun da aydınlatılacağını ifade etti.