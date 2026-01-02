İsviçre’deki kayak merkezindeki faciada yetkililerden açıklama: “Ülkemizin şimdiye kadar yaşadığı en kötü trajedilerinden biri”

Görgü tanığı Dominic Dubois ve bölge sakinlerinden Eva, yangına ilişkin konuştu. Dubois, olay yerine geldiğinde yangının 5 dakika önce başlamış olduğunu belirterek, "Geldiğimiz an durum en kötü halindeydi." dedi. Olay yerinde sadece 2 polis aracının bulunduğunu ve ilk müdahaleyi bölgedeki vatandaşların yaptığını söyleyen Dubois, "Yakındaki evler, restoranlar, hala uyanık olan herkes su, çay, battaniye ile yardıma koştu. Büyük bir şok yaşandı. Herkes aniden dışarı çıktı ve hava aşırı soğuktu." diye konuştu.

Dubois, ilk aşamada yaralıların bir kısmının acil müdahale için başka bir bara, daha sonra ise ilk yardım müdahalesinin yapıldığı bir banka şubesine götürüldüklerini anlattı. Tanık Dubois, son yaralının ise bardan yerel saatle 05.30 civarında çıkarıldığını söyledi. Eva ise yaşananlara bizzat şahitlik etmediğini ancak çok sayıda ölü ve yaralanın olması nedeniyle olayı bir trajedi diye nitelendirdi. 30 yıldır burada çalıştığını dile getiren Eva, böyle bir şeyi ilk kez gördüğünü söyledi. Eva, tatil için bölgeye gelenlerin çoğunun genç olduğuna dikkati çekerek, olaydan herkesin etkilendiğini kaydetti.