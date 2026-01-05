İsviçre’deki yangında ölenlerden biri de Türk

İsviçre'deki Valais kanton polisi, Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlaması sırasında barda çıkan yangında yaşamını yitiren 40 kişiden 16'sının daha kimliğinin tespit edildiğini açıkladı. Yangında hayatını kaybedenlerden birinin 18 yaşındaki Taylan Kaya olduğu ortaya çıktı. İsviçre vatandaşı olan ve Sion'da yaşayan Taylan Kaya, Gaziantep'in Köseler köyü nüfusuna kayıtlı. Öte yandan ölenlerden 10'unun İsviçre, 2'sinin İtalya, diğer 4'ünün Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Romanya vatandaşı olduğu, cenazelerinin ailelerine teslim edildiği bildirildi. Şu ana kadar 24 kişinin kimliğin tespit edildi. Yangında 47 kişinin hayatını kaybettiği, 119 kişinin yaralandığı bildirilmişti.