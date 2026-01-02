İsviçre’deki yılbaşı eğlencesi kötü bitmişti! Yangında maytaplı mum ihtimali
İsviçre’de yılbaşı gecesi Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yapılan kutlamalar sırasında yangın çıkmış, faciada 40’tan fazla kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti. Yangına neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturmalar devam ederken, görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yeri incelemeleri sonucunda çıkan yangının şampanya şişelerine yerleştirilen maytaplı mumlardan kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde durulduğu dile getirildi.
Valais Kantonu Başsavcısı Beatrice Pilloud, Valais Kanton Meclisi Başkanı Mathias Reynard, Emniyet Müdürü Frederic Gisler ve Kurtarma Servisi Müdürü Fredy-Michel Roten, söz konusu yangına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.
YANGINDA MAYTAPLI MUM İHTİMALİ
Başsavcı Pilloud, görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yeri incelemeleri sonucunda; barda çıkan yangının, yılbaşını kutlayan kişilerin tavana yakın tuttukları şampanya şişelerine yerleştirilen maytaplı mumlardan kaynaklanabileceği ihtimali üzerinde durduklarını dile getirdi. Yangının çıkmasında güvenlik ihmali olup olmadığına ilişkin bar sahiplerinin sorgulanmasının devam ettiğini ifade eden Pilloud, soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Pilloud, yangının çıktığı barda tam olarak kaç kişinin bulunduğunu bilmediklerini söyledi.
Başsavcı, yangının hızla yayılmasına neden olduğu değerlendirilen köpük benzeri yalıtım malzemesinin de soruşturmanın konusu olduğunu, ancak şu aşamada bu malzemenin standartlara uyup uymadığını söyleyemeceğini kaydetti. Kanton Meclisi Başkanı Reynard, yaşanan trajedi karşısında dayanışmanın sürdüğünü ve yaralıların en hızlı şekilde kimlik tespitinin yapılması için seferber olduklarını vurguladı. Reynard, yaralıların tedavisinin sürdüğünü ve 50 kadar yaralının diğer Avrupa ülkelerindeki hastanelere sevk edileceğini kaydetti. Yangında ölü sayısının 40'tan fazla olduğunu teyit eden Reynard, "(Hayatını kaybedenler için) Gelecek cuma Crans-Montana'da bir anma töreni düzenleyeceğiz." dedi.