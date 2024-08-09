İsviçre’den Gazze’de ateşkese destek

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Amherd, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de ateşkes kararı alınması için yürütülen çalışmalara dair X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Gazze'de gecikmeden ateşkes sağlanması amacıyla ABD, Katar ve Mısır'ın çağrısını desteklediklerini kaydeden Amherd, "Acılar sona ermeli, tüm rehineler serbest bırakılmalı ve engelsiz insani yardımın ulaştırılması kolaylaştırılmalı." ifadelerini kullandı.

Amherd, bölgesel gerginliğin azaltılması için Gazze'de ateşkes sağlanmasının da gerekli olduğunun altını çizdi.

ABD, Mısır ve Katar, dün yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta Kahire veya Doha'da müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.