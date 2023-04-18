İsviçre’den Ukrayna’yı şoke eden karar!

"Kimse bizden kendi yasalarımızı çiğnememizi isteyemez. Hayır, kimse bizden bunu yapmamızı isteyemez." diyen Berset, bu konuda ülke içinde devam eden bir tartışma olduğunu da sözlerine ekledi.

İsviçre, Rus mal varlıklarının dondurulması da dahil olmak üzere Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının bir kısmını kabul etti ancak Avrupalı ortaklarının İsviçre yapımı mühimmatın Ukrayna'ya yeniden ihraç edilmesi yönündeki taleplerini reddetti.

Scholz da basın toplantısında ülkesinin İsviçre ile olan ikili ilişkilerinin gayet iyi durumda olduğunu kaydetti.