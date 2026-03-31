İsyan ve dayanışma

ABD ve İsrail'in İran'da kaos çıkarma planları tutmadı. Washington ve Tel Aviv, İran rejimini devirmek için başlattığı savaş öncesi ve sonrası sık sık İranlılara seslenerek sokağa çıkın çağrıları yaptı. Ancak saldırılar İran halkını birleştirirken ABD'de milyonlarca kişiyi sokağa döktü. Önceki gün ABD genelinde kalabalık kitleler, "Krallara Hayır (No Kings)" protestolarında bir araya gelerek, Başkan Donald Trump yönetiminin politikalarına yönelik tepkilerini ortaya koydu. Ünlü meydanları dolduran kalabalıklar "İran'da ABD-İsrail savaşını durdurun" pankartları taşıdı. Öte yandan ABD ve İsrail'in rejimi devirmek için Tahran'a karşı başlattığı savaşta on binlerce İranlı sık sık sokağa inerek rejime destek verip Trump'a lanet okuyor. Rejime karşı olanlar bile sokaklarda nöbet tuttuklarını ve ABD ve İsrail'in ülkelerini yıkamayacağını belirtiyor.

EŞZAMANLI MİSİLLEME

İran ile Lübnan'daki Hizbullah'ın eşzamanlı gerçekleştirdiği misillemenin ardından İsrail'in Hayfa kentinde yer alan petrol rafinerisi yerleşkesinden dumanlar yükseldi.