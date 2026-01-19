İsyan Yasası’na tepki artıyor

ABD Savaş Bakanlığı'nın (Pentagon), Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ajanının 7 Ocak'ta bir kadını vurmasının ardından ICE karşıtı gösterilerin arttığı Minnesota eyaletine olası bir sevkiyat için 1500 askere hazırlık emri verdiği iddia edildi. Trump, Minnesota eyaletinde güvenliğin sağlanması amacıyla protestolara karşı askeri güç kullanmanın yolunu açan İsyan Yasası'nı devreye sokabileceğini bildirmişti. İsyan Yasası, ABD başkanına, ayaklanma, iç karışıklık veya kamu düzeninin bozulması durumlarında ordu ya da Ulusal Muhafız birliklerini ülke içinde görevlendirme yetkisi tanıyor. Yasaya ve ICE'ye ülke çapında tepki var. Illinois eyaletine bağlı Broadview kentinde yüzlerce aktivist ve toplum üyesi, ICE işleme tesisi önünde bir araya gelerek kitlesel bir protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler, "No Kings" (Kral Yok) mitingi kapsamında göçmenlere yönelik uygulamaları eleştirerek insani odaklı kapsamlı bir politika reformu yapılması çağrısında bulundu.

ABD'DE KURAN-I KERİM YAKMA GİRİŞİMİ

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu'na (ICE) karşı zaten gergin günler yaşayan Minneapolis, yeni bir provokasyona sahne oldu. Donald Trump'ın göreve gelmesinden sonra başkanlık kararı ile affedilen 6 Ocak Kongre baskını mahkumu Jake Lang, Minneapolis Belediye'sinin önünde "Kur'an-ı Kerim yakmak" amacıyla etrafındaki küçük bir grup ile gösteri düzenledi.