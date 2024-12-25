İtalya 14 yaş altına sosyal medya kısıtlamasını tartışıyor

İtalya'da çocukların akıllı telefon ve sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirilmesine yönelik uzmanların ve ünlü isimlerin katıldığı bir kampanya yürütülüyor. Dijital teknolojideki gelişmeler ile sosyal medya platformlarındaki paylaşımların çocuklar üzerindeki etkisi İtalya'da da son dönemde sıkça tartışılıyor. Bu konuda ailelerin bilinçlendirilmesi ve devletin de bazı tedbirler alması için çaba gösteren Eğitim ve Çatışma Yönetimi için Psiko-Pedagoji Merkezi'nin (CPP) kurucusu ve yöneticisi Pedagog Daniele Novara, psikoterapist Alberto Pellai ile bir kampanyaya öncülük ediyor. Akıllı telefonlara 14 yaşına kadar dur denildiğinde önemli sonuçların elde edileceğine inandığını dile getiren Novara, "Çünkü internete serbest erişim nedeniyle çocuklar porno sitelerine, korku filmlerine ve yaşlarına uygun olmayan dijital ortamlara ulaşabiliyorlar. Bu da psikolojik olarak kendilerine zarar verebilecek bir durum yaratabiliyor" ifadelerini kullandı. Novara, "Çocukların ve ergenlik öncesi dönemdeki bireylerin beyinleri çok olgunlaşmamış bir yapıya sahiptir ve bu nedenle dış etkilere karşı oldukça hassastır. Beyin, olumlu anlamda her şeyi emebilen bir yapıdadır, ancak bu nedenle, çevre olumsuzsa çocuklar bu olumsuzluğu da emerler, özellikle 14 yaşına kadar. Tüm yasalar gibi, toplumun en kırılgan kesimlerini, yani 14 yaşına kadar olan çocukları ve gençleri korumak gerekir" dedi.