İtalya afetlere teslim: 2 ölü
İtalya'nın kuzey bölgelerindeki sağanak yağış ve fırtınanın neden olduğu olaylarda 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralanırken ülkenin güneyindeki Sicilya Adası'nda Palermo kenti yakınlarında dün çıkan orman yangınının civardaki yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi. Yangını kontrol altına almak üzere itfaiye ekipleri, karadan arazözlerle, havadan da yangın söndürme uçakları ve helikopterleriyle müdahalede bulundu. Udine kentine bağlı Latisana beldesinde bir kadın, su basan alt geçitte hayatını kaybetti. Başkent Roma'da da etkili olan sağanak yağış ve fırtına sebebiyle bir ağaç otomobilin üzerine devrildi. Yaşlı bir kadın, fırtına sırasında evinin penceresini kapatırken kırılan camlardan yaralanarak yaşamını yitirdi. Heyelan nedeniyle 45 kişinin yerlerinden tahliye edildiği belirtildi. Çok sayıda demiryolu seferi iptal edildi. sefer iptal edilirken, bazı seferlerde gecikmeler yaşandı.
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