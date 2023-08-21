İtalya aşırı sıcaklara teslim: 17 kentte kırmızı alarm!

Bugün Roma, Bolonya, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Torino ve Verona'da "kırmızı alarm" veren Bakanlık, yarın bu kentlere Cenova, Milano, Napoli ve Trieste'nin, çarşamba da Venedik'in ekleneceğini belirtti. Kuzey Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının, özellikle 24-25 Ağustos'ta sıcaklıkların 38-40 dereceyi bulmasına yol açabileceği kaydedildi.

Brescia ve Floransa kentlerinde sıcaklıkların 39 dereceyle zirve yapmasının beklendiği ifade edildi. Sağlık Bakanlığı, "kırmızı alarm" verilen kentlerde öğle saatlerinde güneşe maruz kalınmaması konusunda uyarıda bulundu, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olanların durumunun da dikkatle gözlenmesi gerektiğini bildirdi.

İtalya'da temmuzda etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, Sicilya ve Sardinya adalarında 45-47 dereceyle rekor düzeye ulaşmıştı. Ülke genelinde hissedilen aşırı sıcak havanın etkileri, kuzey bölgelerde yer alan yüksek tepelerde de kaydedilmeye başlandı.