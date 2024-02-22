İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini başörtülü kadınları hedef aldı! Kendi halkından büyük tepki geldi

"BUNU SARDİNYALI NİNELERİMİZE SÖYLE"

Salvini'nin bu sözleri salonda alkışlanırken sosyal medyada bir tepki dalgasıyla karşılaştı.

Yorumlarda sıklıkla, Sardinya'nın yerel halkının da geleneksel kıyafetlerinde, bugün de hala yaşlılar arasında başörtüsü kullanıldığı hatırlatıldı.

Sardinya yerel giysileri ve başörtüleri içindeki kadınların fotoğraflarını paylaşan sosyal medya kullanıcıları "Ne yani Sardinyalı kadınlar Sardinya'dan uzak mı durmalı?", "Bunu Sardinya'nın merkezindeki ninelerimize söyle" gibi karşılıklar verdi.

"Benim büyükannem özbeöz Sardinyalıydı ve birçok diğer kadın gibi hep siyah başörtüsü takardı. Onu da mı kovmalıydık?", "Salvini Sardinyalı ninelere de Sardinya'dan gitmelerini söyledi", "Rahibelere de başörtülerini çıkarmalarını söyleyecek miyiz?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Salvini'nin sözlerine, ibadet özgürlüğüne aykırı olduğu ve dikkatleri Sardinya adasının gerçek sorunlarından uzaklaştırdığı gerekçesiyle de tepkiler geldi.

Muhalefetteki liberal parti Eylem'in lideri Carlo Calenda da "Salvini neler söylüyorsun? Sardinya'nın derdi kapalı kadınlar mı?" diye eleştiride bulundu.