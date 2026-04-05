İtalya Başbakanı Meloni Abu Dabi’de: BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile bir araya geldi

Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler, bunların güvenlik ve istikrara etkileri ile uluslararası deniz taşımacılığı, enerji arzı ve küresel ekonomi üzerindeki yansımaları ele alındı.

Tarafların ayrıca, BAE'ye yönelik saldırılar ve İran'ın bölgedeki faaliyetleri konusunu değerlendirdiği, bu saldırıların sivilleri, altyapıyı ve egemenliği hedef aldığı ifade edildi.

Meloni'nin, söz konusu saldırıları kınadığı ve BAE ile dayanışma içinde olduklarını vurguladığı aktarıldı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve kalkınma odaklı iş birliği alanları da ele alınarak stratejik ortaklığın güçlendirilmesi yönündeki kararlılık yinelendi.