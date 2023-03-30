İtalya Başbakanı Meloni başkanlık sisteminden yana: Daimi bir büyüme ve demokrasi için şart

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalyan demokrasisinin başkanlık sistemi reformuyla daha güçlü ve sağlam hale gelebileceğini söyledi. Meloni, bu yıl ikincisi düzenlenen Demokrasi Zirvesi'ne gönderdiği video mesajında, bu zirvenin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının demokratik kurumlarına getirdiği eşi görülmemiş zorlukları ve yeni tehditleri değerlendirmede bir fırsat olduğunu ifade etti.

DAİMİ BÜYÜMEYİ TETİKLEMEYE YÖNELİK KOŞULLAR

Meloni, demokrasi ve ekonomik büyümenin birbirine bağlı olduğunu belirterek, "Sadece demokratik bir sistem, daimi büyümeyi tetiklemeye yönelik koşulları garanti edebilir." dedi.