İtalya Başbakanı’ndan ‘güçlü Avrupa güçlü NATO’ mesajı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya-Ukrayna savaşında barış istediklerini ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in buna dair bir sinyal vermediğini, diplomatik çabanın Moskova gerçekten istediğinde sonuca ulaşacağını söyledi. Draghi, Brüksel'de yapılacak Avrupa Birliği (AB) Konseyi, NATO Liderler Zirvesi ve G7 Zirvesi öncesinde İtalya Parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde, zirvelerin gündemleri ve İtalya'nın tutumuna ilişkin konuşma yaptı.

Başbakan Draghi, zirvelerle Avrupa-Atlantik topluluğunun Ukrayna'yı destekleme konusundaki birliğini yeniden teyit etme amacında olduğunu ifade etti.

"AB ÜYELİĞİNE DESTEK VERECEĞİZ"

Avrupalı ortaklarıyla temel ihtiyaçları ve sivillerin tahliyesini sağlama konusunda kararlı olduklarını aktaran Draghi, "Bizim barış isteğimiz Putin'in isteğiyle çatışıyor. O, müzakerelerin başarılı şekilde ilerlemesini sağlayacak ateşkese ulaşmaya dair bir sinyal vermiyor. Aksine, planı Mariupol'de görüldüğü üzere bombalamalarla toprak kazanmak gibi duruyor. Bunun için uluslararası toplum Rusya'ya karşı sert yaptırımları devreye soktu. Diplomatik çaba ancak Moskova gerçekten bunu istediğinde başarılı olabilir." diye konuştu.

Draghi, AB zirvesinde Ukrayna'nın AB'ye üyeliğine verilen desteğin teyit edileceğini dile getirirken, "Bu süreç, gerçek ve işlevsel bir entegrasyon için uzun zaman alacaktır. Dün parlamentoda belirttiğim üzere İtalya, bu süreçte Ukrayna'nın yanındadır. AB, prosedürü zaten başlattı ama şu anda Kiev'e teşvik edici sinyaller göndermek önemlidir." ifadelerini kullandı.