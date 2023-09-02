İtalya Dışişleri Bakanı: AB kendisini reformdan geçirmeli

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Avrupa Birliği'nin (AB) kendisini reformdan geçirmesi ve Birlik gündeminin az sayıdaki etkili devletlerce belirlenmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. İtalya'nın Como Gölü kıyısındaki Cernobbio kasabasında her yıl eylül ayı başında düzenlenen Ambrosetti Forumu'na katılan Tajani, uluslararası gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

AB'de reform çağrısı yapan Tajani, "Avrupa, iki ya da üç ülke tarafından yönlendirilmemelidir. Gerekli tüm reformlar hayata geçirilmeli. İstikrar Paktı'nda reform yapılmalı ve bankacılık birliğinde bir sonuca varılmalı, vergi sistemlerimizi uyumlu hale getirmeliyiz." dedi. AB düzeyinde bir sanayi politikasının benimsenmesi çağrısında da bulunan Tajani, Avrupa'nın saygın bir güç olması için sadece ticari bir güç değil aynı zamanda ekonomik güce de sahip olması gerektiğini kaydetti.

"ABD'NİN ARKASINDA KOŞAMAYIZ"

Haziranda hayatını kaybeden eski İtalya Başbakanı ve Forza Italia partisi lideri Silvio Berlusconi'nin her zaman Avrupa'nın dış politika ve savunma alanında ilerleme ihtiyacına vurgu yaptığını hatırlatan Tajani, "Dış politika ve savunmayı nasıl inşa edeceğimizi bilirsek geleceğe iyimserlikle bakabiliriz. Avrupa'nın bazı temel tercihleri için oy birliği yerine oy çokluğu ile karar alınmalı aksi takdirde Avrupa bloke kalabilir. Şahsen, ben de Avrupa'nın daha etkili olmasını sağlayacak bazı kararların oy çokluğuyla alınmasından yanayım." diye konuştu.

Tajani, ayrıca Avrupa'nın ileriye doğru adımlar atıp daha iddialı olması gerektiğini ancak askeri açıdan ellerindeki sayıların buna izin vermediğini dile getirerek, "Ukrayna sorununda da her zaman ABD'nin arkasında koşamayacağımızı gördük." dedi.

AB'nin endüstriyel ve ticari çıkarlar bakımından Latin Amerika ve Afrika'ya daha fazla dikkat göstermesi gerektiğini, buralarda Çin ve Rusya'ya çok fazla alan bıraktığına işaret eden Tajani, "Afrika'da yeni sömürgeciler gibi görünmemeliyiz çünkü yaptığımız her hata, Rusya ve Çin tarafından nüfuz alanları oluşturmak için kullanılıyor." yorumunu yaptı.

İtalya'nın Çin ile 2019'da imzalayarak katıldığı, yeni "İpek Yolu" olarak da anılan "Kuşak ve Yol Girişimi"ne dair mevcut anlaşmayı yıl sonunda uzatıp uzatmayacağına da değinen Tajani, "Çin ile yoğun şekilde çalışmaya devam etmek istiyoruz ama ihracat konusunda bir analiz yapmamız gerekiyor ve burada İpek Yolu'nun beklediğimiz sonuçları getirmediğini görüyoruz. Parlamentonun bir değerlendirme yapması ve ardından bu projeye katılımımızı yenileyip yenilemeyeceğine karar vermesi gerekecek." ifadelerini kullandı.

Tajani, ayrıca bugün öğleden sonra Çin'e gideceğini belirterek, ziyaretinde Çin'den Kremlin'i Ukrayna'nın bağımsızlığı ve özgürlüğü anlamına gelen adil bir barışa yönelik adımlar atmaya zorlamasını isteyeceğini sözlerine ekledi.