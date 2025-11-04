İtalya ile Rusya arasında büyük kriz! Rus Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

İtalya'nın başkenti Roma'nın merkezinde bugün öğle saatlerinde iki çökme hadisesinin yaşandığı "Torre dei Conti" kulesi, ilişkileri zaman zaman gerilen İtalya ile Rusya arasında yeniden diplomatik tansiyonu artırdı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Rus Sözcü Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Roma'da bugün bir kısmı çöken kuleye ve İtalya'nın bugüne kadar Ukrayna'ya yaptığı yardımlara atıfta bulunarak "İtalyan hükümeti, vergi mükelleflerinin parasını çarçur ettiği sürece, İtalya çökmeye devam edecek, ekonomiden kulelere kadar." ifadesini kullandı.

Zaharova'nın bu sözleri, İtalya'da tepkilere yol açtı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, İtalya Dışişleri Bakanlığı, Zaharova'nın sözlerine tepki olarak Rusya'nın Roma Büyükelçisi Aleksey Paramonov'u Bakanlığa çağırdı.

Söz konusu haberde, İtalyan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının, Zaharova'nın sözlerini "sefil, kaba ve kaygı verici" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Kamuoyunda geçmişten bugüne kadar Rusya ile yakın ilişkileri her zaman dikkati çeken bir isim olan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı aynı zamanda aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini de katıldığı bir televizyon programında, Zaharova'nın sözlerine ilişkin şunları söyledi:

"Enkazda hala bir işçi varken, yaralılar varken, kurtarma ekiplerinin yanında durmamız, sessizliğimizi ve saygımızı korumamız gerektiğini söylüyoruz. (ABD Başkanı Donald) Trump'ın önerdiği gibi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek kesinlikle bir öncelik ve Ukrayna'ya 50 yıl boyunca para gönderemeyiz."

Bu arada, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise yaptığı açıklamada, Ukrayna için yeni bir askeri yardım paketi hazırlığında olduklarını belirterek "Ukrayna konusundaki tavrımızda bir değişiklik yok." dedi.

Roma'nın merkezindeki turistik Fori Imperiali Bulvarı'na bakan ve 13. yüzyılda inşa edilen "Torre dei Conti" kulesinde, restorasyon çalışmaları sürerken, yerel saatle önce 11.30 ve 13.00 civarında iki çökme meydana gelmişti.

Bir kısmı çöken kuleden 1 işçi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, ikinci çökme sonucunda kulenin içinde molozlar arasında sıkışıp kalan 1 işçiyi çıkarma çalışmaları devam ediyor.