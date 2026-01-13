İtalya: "İran'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz"

Başbakanlık Sarayı Chigi'den İran'daki gelişmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "İtalyan hükümeti, İran'da son günlerde yaşanan durumu ve göstericiler arasında çok sayıda ölü bulunduğuna dair gelen haberleri büyük bir endişeyle takip ediyor. İtalya, İran makamlarından, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma hakkı da dahil olmak üzere halkın haklarına saygı gösterilmesini ve meydanlarda protesto edenlerin güvenliğinin sağlanmasını talep ediyor." ifadeleri kullanıldı.

ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK ÇAĞRISI

Açıklamada, İtalyan hükümetinin, Avrupa ve G7'deki ortaklarıyla beraber, İran halkının özgürlük ve eşit haklar yönündeki beklentilerine saygı duyacak olumlu bir çözüm için çalışmayı sürdürdüğü de belirtildi.