İtalya okullarda ‘cinsiyetsizliği’ yasakladı

İtalya'da cinsiyet ayrımı gözetmeyen sembollerin okullarda kullanılması yasaklandı. Eğitim Bakanlığı, 21 Mart'ta bazı okullarda cinsiyet açısından daha kapsayıcı olma savıyla kullanılan yıldız işareti ve "şwa" karakteri gibi cinsiyetsizlik sembollerinin okullarda hiçbir şekilde kullanılmaması kararını aldı. Kararın, özellikle son zamanlarda bazı okul yetkililerinin her iki cinsiyeti de kapsamak amacıyla çocukları ifade etmek için erkek çocuk için kullanılan "bambino" ya da kız çocuk için kullanılan "bambina" kelimeleri yerine sadece "bambin" yazmaları ve benzer şekilde "şwa" sembolünü kullanmalarının ardından alındığı belirtildi.