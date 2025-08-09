İtalya Parlamentosu’nda Filistin protestosu

İtalya'da muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekilleri parlamento oturumuna Filistin bayrağı renklerini taşıyan kıyafetlerle geldi. Parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda kırmızı, siyah, yeşil ve beyaz renk kıyafetlerle Filistin bayrağı şeklinde oturan M5S milletvekilleri, Filistin bayrağının insanlık için mücadele edenlerin evrensel bayrağı haline geldiği mesajını verdi. Parlamento oturumunda söz alan M5S milletvekillerinden Riccardo Ricciardi, Filistin bayrağını ellerinde taşımadıklarını çünkü alınacağını bildiklerini belirterek, "Dünyanın neredeyse tamamı Filistin Devleti'ni tanırken, İtalya neden bunu yapmıyor?" sorusunu yöneltti.