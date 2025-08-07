İtalya parlamentosunda insanlık duruşu: Filistin’in renkleri Meclis’in vicdanı oldu!

İtalya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki oturumda kırmızı, siyah, yeşil ve beyaz renk kıyafetlerle Filistin bayrağı şeklinde oturan muhalefet partilerinden 5 Yıldız Hareketi (M5S) milletvekilleri, Filistin bayrağının insanlık için mücadele edenlerin evrensel bayrağı haline geldiği mesajını verdi.

Parlamento oturumunda söz alan M5S milletvekillerinden Riccardo Ricciardi, Filistin bayrağını ellerinde taşımadıklarını çünkü alınacağını bildiklerini belirterek, "Dünyanın neredeyse tamamı Filistin Devleti'ni tanırken, İtalya neden bunu yapmıyor?" sorusunu yöneltti.

Üzerlerinde Filistin bayrağının renklerini taşıdıklarını belirten Ricciardi, "Çünkü bu artık sadece Filistin'in bayrağı değil, insanlık için mücadele edenlerin bayrağıdır. Ve sizler suçlusunuz. Bildiğiniz halde sustuğunuz için. Bir halk katledilirken başka tarafa baktığınız için. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun kanlı ellerini sıktığınız için." diye konuştu.

Ricciardi, İsrail'in ekonomik ve siyasi olarak desteklenmesinin de suç sayıldığını belirterek, "Sizler her zaman insani duygulardan yoksun olarak anımsanacaksınız. (Gazze'de) Yaşananların soykırım mı değil mi diye tartışılıyor olması bile başlı başına suçun büyüklüğünü gösteriyor. Artık soykırım tanımının da ötesindeyiz. Şu an yaşananları tarif edecek bir kelime sözlüklerde henüz yok." dedi.

İtalya'da muhalefet vekilleri, parlamentoya Filistin bayrağının renklerini taşıyan kıyafetlerle girdi | Video