İtalya Sahil Güvenliği, Akdeniz’de sürüklenen tekneden 91 düzensiz göçmeni kurtardı

Kurtarılan 91 kişinin Lampedusa Adası'na götürüldüğü ve burada sağlık ekiplerine teslim edildiği kaydedildi.

Operasyon neticesinde teknedeki 91 kişinin kurtarıldığı bilgisi verilen açıklamada, ayrıca teknenin iç kısmında ikisi erkek göçmen cesedinin de çıkarıldığı bildirildi.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, AB sınır koruma ajansı Frontex uçağının ihbarı üzerine, Lampedusa Adası 'nın 16 deniz mili açığında sürüklenmekte olan bir tekneye, iki devriye botuyla kurtarma operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Diğer taraftan İtalya İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkeye yılın başından 17 Ekim'e kadar denizi aşarak gelen göçmen sayısı 55 bin 948 oldu. Geçen yıl aynı dönemde gelen düzensiz göçmen sayısı 55 bin 10'du.

ORTA AKDENİZ, DÜZENSİZ GÖÇ KONUSUNDA YOĞUN HAREKETLİLİK GÖZLENEN ROTALARDAN BİRİ

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.