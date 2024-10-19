İtalya Savunma Bakanı Crosetto, gelecek hafta Türkiye’yi ziyaret edecek

Bakan Crosetto, G7'deki mevkidaşlarıyla Lübnan'daki gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek, "UNIFIL'in varlığını sürdürmesi gerektiğini konuştuk. UNIFIL birliklerine hem İsrail hem de Hizbullah tarafından saygı duyulması gerektiğini konuştuk. Angajman kurallarının değiştirilmesi hakkında konuşmadık çünkü bunun konuşulacağı yer Birleşmiş Milleter'dir." dedi.

İtalyan bakan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konutunun, bir insansız hava aracıyla hedef alınmasına ilişkin haberlerin durumu iyileştirmediğini ifade etti.

Crosetto, İsrail saldırısı altındaki Gazze ile ilgili ise şunları kaydetti:

"Gazze Şeridi'nde acil ateşkes sağlanmasını, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve sivil halka insani yardım akışının önemli ölçüde artırılmasını güçlü bir şekilde destekliyoruz. Aynı zamanda hem İsrail hem de Filistin halkı için güvenlik ve istikrarı garanti edecek iki devletin kurulmasına yol açacak siyasi bir çözüm bulmanın aciliyetini yineliyoruz."