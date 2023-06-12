İtalya tarihine geçen siyasetçi Berlusconi hayatını kaybetti

Eskiitalya Başbakanı ve sağ koalisyon iktidarının ortaklarından Forza Italia (FI) Partisi'nin lideri Silvio Berlusconi'nin 86 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. Berlusconi, 5 Nisan ile 19 Mayıs arasında 45 gün boyunca kronik lösemiyle bağlantılı akciğer enfeksiyonu tedavisi görmüştü.2001 ile 2006 arasında başbakan olan politikacı İtalya'nın cumhuriyet tarihinde görev süresini tamamlayabilen ilk başbakanı olarak tarihe geçti. Berlusconi, başbakanlık yaptığı dönemde renkli kişiliğinin yanı sıra sık sık skandallarıyla gündeme gelmişti. İtalya'da iş insanı ve medya patronuyken 1994'te siyasete atılan Berlusconi, "1994-2011 döneminde 4 ayrı hükümete liderlik ederek, toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim" olmayı başarırken, 1986-2017 döneminde de futbol kulübü Milan'ın başkanlığını yapmıştı. Boşanmayla sonuçlanan iki evliliğinden 5 çocuğu bulunan 86 yaşındaki Berlusconi son olarak 33 yaşındaki Marta Fascina ile birlikteydi.