İtalya varışlı 2 uçuşa yönelik “bomba” ihbarının arkasından e-posta çıktı!

Avrupa’da yapılan birçok bomba ihbarının ardından uçaklar peş peşe acil inişler gerçekleştirmişti. Son olarak İtalya varışlı 1 uçuşa yönelik yapılan bomba ihbarının altından İtalyanca yazılmış bir elektronik posta çıktı. Söz konusu e-postada tehditkar ifadelere yer verildiği görüldü.

İtalya varışlı 2 uçuşa yönelik bomba ihbarının arkasından e-posta çıktı!
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İtalyan Rainews24 kanalının haberinde, sabah saatlerindeki Finnair'in Helsinki-Roma seferi ile Aer Lingus'un Fransa'ya acil iniş yapmak durumunda kalan Dublin-Roma seferine yönelik "bomba" ihbarlarının, İtalyanca yazılmış bir e-postadan kaynaklandığı aktarıldı. Haberde, Rusça "Erkek Devleti" ismini taşıyan aşırı sağcı bir bilgisayar korsanı grubunun yazdığı belirtilen İtalyanca e-postada, özel olarak 2 sefere yönelik tehditkar ifadelerin olduğu vurgulandı.

İtalya varışlı 2 uçuşa yönelik “bomba” ihbarının arkasından e-posta çıktı!

Söz konusu metinde, şunlar kaydedildi:

"Hepiniz, bir komplonun suç ortaklarısınız. Bu nedenle sizi yok etmek istiyoruz. Tam da bu yüzden, şu anda aşağıdaki uçuşlara patlayıcı düzenekler yerleştirilmiştir: AY1761, Helsinki-İtalya ve EI402, Dublin-İtalya. Bu uçuşlar, havalimanınıza doğru geliyor. Biz, 'Erkek Devleti Savaşçıları' olarak bugün gerçekleştireceğimiz eylemlerle tarihe damga vuracağız. Patlama 60 dakika içinde gerçekleşecek. Bugün gökyüzünüz kırmızıya boyanacak."
İtalya'daki havalimanlarına gönderildiği belirtilen bu e-postayla ilgili güvenlik güçlerinin incelemesinin sürdüğü ve savcılığın soruşturma açmasının beklendiği bildirildi.

İtalya varışlı 2 uçuşa yönelik “bomba” ihbarının arkasından e-posta çıktı!

Şu aşamada, bu e-postalarla birkaç gün önce gönderilen, başka uçaklarda ve bazı okullarda patlayıcı düzenekler bulunduğunu ileri süren mesajlar arasında bağlantı olabileceği ihtimalinin dışlanmadığı aktarıldı.

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İtalya varışlı 2 uçuşa yönelik “bomba” ihbarının arkasından e-posta çıktı!

Tehdit e-postasında bahsi geçen uçuşlardan Helsinki-Roma seferini yapan Finnair uçağına inişte İtalyan muharip jetleri eşlik etmiş, Aer Lingus'un Dublin-Roma seferi ise Fransa'da askeri bir üsse acil iniş yapmak durumunda kalmıştı. Avrupa genelinde bugün en az 15 uçuş, asılsız bomba ihbarlarına maruz kalmıştı.

#AVRUPA #İTALYAN #İTALYA

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