İtalya varışlı 2 uçuşa yönelik “bomba” ihbarının arkasından e-posta çıktı!

İtalyan Rainews24 kanalının haberinde, sabah saatlerindeki Finnair'in Helsinki-Roma seferi ile Aer Lingus'un Fransa'ya acil iniş yapmak durumunda kalan Dublin-Roma seferine yönelik "bomba" ihbarlarının, İtalyanca yazılmış bir e-postadan kaynaklandığı aktarıldı. Haberde, Rusça "Erkek Devleti" ismini taşıyan aşırı sağcı bir bilgisayar korsanı grubunun yazdığı belirtilen İtalyanca e-postada, özel olarak 2 sefere yönelik tehditkar ifadelerin olduğu vurgulandı.

Söz konusu metinde, şunlar kaydedildi:



"Hepiniz, bir komplonun suç ortaklarısınız. Bu nedenle sizi yok etmek istiyoruz. Tam da bu yüzden, şu anda aşağıdaki uçuşlara patlayıcı düzenekler yerleştirilmiştir: AY1761, Helsinki-İtalya ve EI402, Dublin-İtalya. Bu uçuşlar, havalimanınıza doğru geliyor. Biz, 'Erkek Devleti Savaşçıları' olarak bugün gerçekleştireceğimiz eylemlerle tarihe damga vuracağız. Patlama 60 dakika içinde gerçekleşecek. Bugün gökyüzünüz kırmızıya boyanacak."

İtalya'daki havalimanlarına gönderildiği belirtilen bu e-postayla ilgili güvenlik güçlerinin incelemesinin sürdüğü ve savcılığın soruşturma açmasının beklendiği bildirildi.