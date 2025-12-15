İtalya ve Almanya’dan ’Gazze’ çağrısı

İtalya Dışişleri Bakanlığının düzenlediği "18. İtalya Büyükelçiler Konferansı"na katılmak üzere Roma'ya gelen Alman Bakan Wadephul, konferanstan önce ev sahibi mevkidaşı Tajani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

TRUMP'IN DESTEĞİ TEYİT EDİLMELİ

İki bakanın görüşmesinin ardından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlar, görüşmenin sonunda, Gazze'deki insani yardım taahhüdünün yeniden canlandırılması amacıyla ortak bildiri yayımladı. Bildiride, kış mevsimi yaklaşırken insani yardımların erişiminin güvence altına alınmasının aciliyeti vurgulanmakta ve Roma ile Berlin'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tarafından da kabul edilen ve insani yardımın engelsiz şekilde yeniden başlamasını öngören (ABD) Başkan Donald Trump'ın barış planına verdiği destek teyit edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Özel sektörün ve sivil toplumun çabalarını koordine etmek için ortak platform kurmayı amaçlıyoruz. Bu platform, hem BM kuruluşlarıyla olan ortaklığımızdan hem de hızlı yardımın ulaştırılması için stratejik bir merkez kabul edilen Brindisi'deki BM İnsan Hakları Savunma Merkezinden yararlanacak." değerlendirmesi yer aldı.

'GÜÇLÜ BİR SİYASİ MESAJ'

Tajani ve Wadephul, ikili görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ev sahibi Bakan Tajani, imzalanan ortak bildiriyle Roma ve Berlin'in, Avrupa ülkelerinin barış ve barış sonrası süreç için çalışmaya ne kadar ilgili olduklarını göstermek amacıyla "güçlü bir siyasi mesaj" göndermeyi amaçladığını söyledi.

Tajani, "Avrupa, Orta Doğu'da barışın inşası ve Gazze Şeridi'nin yeniden imarı aşamasında yer almak istiyor. Avrupa'nın iki büyük sanayi gücü, yeniden yapılanma sürecine katkı sunmaya ve bunun zeminini hazırlamaya hazır. Bu nedenle, özel sektör ile sivil toplumun koordinasyonunu sağlamak amacıyla bu ortak platformu hayata geçirmeyi düşündük. Özel aktörlerin de dahil olacağı ortak bir çalışma yürütülecek. Yenilik de tam olarak burada." ifadelerini kullandı. Tajani, iki devletli çözümden yana olduklarını vurguladı.

KALICI ÇÖZÜM İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Yeniden inşa sürecinin aynı zamanda ekonomik bir fırsatla bağlantılı olduğunu belirten Wadephul, "Biz Avrupalılar da bölgenin sunduğu bu ekonomik fırsatları değerlendirmeye istekli ve bunu yapabilecek durumda olmalıyız. Her şeyi en başından Amerikalılara bırakmamalıyız. Biz daha yakınız ve kendi taahhüdümüz olduğunu, bir yardım aşamasında bulunduğumuzu ancak sonrasında da angajmanımızı sürdürmek istediğimizi göstermeliyiz. Kalıcı bir çözüm bulmak için büyük bir fırsat var." diye konuştu.

UKRAYNA GÜÇLENEREK ÇIKMALI

Ukrayna konusuna da değinen Wadephul, daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'ya iki kez saldırdığını gördüklerini ve kimsenin üçüncü bir saldırı görmek istemediğini söyledi.

Berlin'de Ukrayna Savaşı'na çözüm için görüşmeler yapıldığını anımsatan Wadephul, şöyle devam etti:

"Ukrayna, bu müzakerelerden güçlenerek çıkmalıdır. Tavizler vermek zorunda kalacaktır, bu kaçınılmazdır. Ama biz Almanlar, bir barış anlaşmasının bir hakaret, bir aşağılama olması durumunda bir devlet için ne kadar ağır bir yük olduğunu biliyoruz. Bu nedenle sorumlu ve doğru şekilde hareket etmek son derece önemlidir ve bu da ancak Ukrayna'nın bizim desteğimize güvenebileceğini, bugün olduğu gibi gelecekte de onu desteklemeye devam edeceğimizi bilmesi halinde mümkün olabilir."

Wadephul, Avrupa'da dondurulmuş Rus varlıklarına ilişkin soru üzerine "Yasal dayanak konusunda net olmalıyız, kendi aramızda dikkatlice konuşmalıyız. Komisyon bazı önerilerde bulundu ve sanırım gelecek birkaç gün ve zirve bunları görüşmek için iyi bir fırsat olacak. Bunun yasal açıdan yeni bir şey olduğunu, yeni bir alan olduğunu biliyoruz ama Avrupa'da yeni bir savaş durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Ev sahibi Tajani de Rusya ile savaşta olmadıklarını vurgulayarak, Ukrayna'da kalıcı ve adil barış istediklerini söyledi.

İtalyan Bakan, "Barışı getirecek ve aynı zamanda Ukrayna'nın güvenliğini de garanti altına alacak bir anlaşmaya varmanın yolunu bulmalıyız. Bu nedenle NATO'nun 5. maddesine benzer bir güvenlik anlaşmasına sahip olmanın şart olduğuna inanıyoruz." yorumunu yaptı.