İtalya’da, 2022’deki Kuzey Akım sabotajıyla bağlantılı Ukraynalı bir şüpheli gözaltına alındı

Savcılara göre Serhii K., 2022'de Baltık Denizi'nde Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik patlamaların koordinatörlerinden biri olarak hareket etti.

Operasyonun, Almanya'nın Rostock limanından kiralanan ve sahte belgeler ile temin edilen bir yat aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Boru hattı bölgelerinde ve yat üzerinde patlayıcı kalıntıları bulunmuştu.

SABOTAJIN ARKA PLANI

26 Eylül 2022'de, Baltık Denizi'nin altında meydana gelen patlamalar Kuzey Akım 1 boru hattını tamamen devre dışı bırakmış, faaliyete hiç geçmemiş olan Kuzey Akım 2 ise ağır hasar görmüştü.

Bu patlamalar, büyük gaz sızıntılarına yol açarak Avrupa'da enerji güvenliğini ve siyasi dengeleri derinden etkilemişti.

SUÇLAMALAR VE DAVA SÜRECİ

Serhii K., patlama planlamak, anayasal düzene karşı sabotaj ve kritik altyapıyı yok etmek suçlamalarıyla karşı karşıya.

Önümüzdeki süreçte Almanya'ya iade edilmesi ve Alman mahkemeleri önüne çıkarılması bekleniyor. Henüz kesin bir takvim açıklanmadı.

TEPKİLER VE SORUŞTURMANIN SEYRİ

Almanya Adalet Bakanı Stefanie Hubig, gözaltıyı "önemli bir soruşturma başarısı" olarak nitelendirdi.

Danimarka ve İsveç, 2024'ün Şubat ayında kendi soruşturmalarını kapatmıştı. Böylece davayı aktif olarak sürdüren tek ülke Almanya oldu.

Bu arada Rusya, patlamaların arkasında ABD'nin olduğunu öne sürmeyi sürdürüyor.

Washington bu iddiaları kesin bir dille reddederken, Berlin ise henüz kanıt olmadan siyasi sonuçlara varılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

BUNDAN SONRA NE BEKLENİYOR?

İade süreci: Serhii K.'nın Almanya'ya ne zaman ve hangi koşullarda teslim edileceği.

Ortakların tespiti: Soruşturmanın ilerlemesiyle yeni gözaltılar veya iddianameler gündeme gelebilir.

Siyasi yansımalar: Bu gelişmenin Almanya-Ukrayna ilişkilerini nasıl etkileyeceği ve Rusya'nın iddialarına karşı Batı'nın nasıl bir tutum sergileyeceği yakından izlenecek.