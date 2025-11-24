İtalya’da 70 bin kadın şiddete ‘dur’ dedi

İtalya'da Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla başkent Roma'da geniş katılımlı yürüyüş düzenlendi. "Bir Kadın Daha Eksilmesin" isimli sivil toplum kuruluşunun (STK) girişimiyle 25 Kasım'ın bu yıl hafta içine denk gelmesi sebebiyle düzenlenen yürüyüş, başkentin işlek meydanlarından Repubblica'dan, San Giovanni Meydanı'na kadar sürdü. Yürüyüşte, Filistinli kadınlar da unutulmadı. Protestocular, sık sık Özgür Filistin sloganları attı. Organizatörler, yürüyüşe katılanların sayısını 70 bin olarak açıkladı. STK'ye göre, ülkede yılbaşından bu yana 78 kadın cinayeti işlendi.