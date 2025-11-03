İtalya’da çığ dağcıların üzerine düştü: 5 kişi feci şekilde can verdi

İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan Avusturya sınırına yakın kış mevsimi turizm merkezi Güney Tirol'de bir kez daha çığ faciası yaşandı. Güney Tirol'ün Ortler bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde beş Alman dağcı hayatını kaybetti.

Dağ kurtarma ekibinin verdiği bilgiye göre iki ayrı dağcı grubu 3 bin 500 metredeki Vertainspitze Zirvesi'ne yaklaştıklarında çığ düştü.

Olayın bildirilmesinin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda ilk olarak 3 kişi ölü bulundu. Kayıp oldukları belirlenen 2 kişinin de akşam saatlerinde hayatlarını kaybettikleri açıklandı.

İtalyan polisi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.