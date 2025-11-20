İtalya’da cinsel şiddet yasası oy birliğiyle kabul edildi

İtalya'da cinsel şiddet suçlarına ilişkin yeni yasal düzenleme, bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülerek oylandı.

"Açık ve güncel rızası" ol mayan bir kişiye cinsel e ylemlerde bulunulmasını ağır suç kapsamına almayı öngören yasal düzenleme, 400 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde oylamaya katılan 227 milletvekilinin tama mının "lehte" oyunu aldı.

Böylece, Temsilciler Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen düzenl eme, nihai on ay için parlamentonun üst kanadı Senato'ya gönderildi.

Düzenlemenin Senato'da da onaylanması bekle niyor.

Söz konusu düzenle menin oy birliğiyle kabul edilmesinde, özellikl e Başbakan ve sağ koalisyonun büyük partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) lideri Giorgia Meloni ile ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein'ın uzlaşması büyük rol oynadı.

Schlein, düzenlemenin Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ülkemiz için atılan bu büyük adımdan, küçük ama önemli bir kültürel d evrimden büyük mutluluk duyuyoru z. Nihayet, daha önce eksik olan 'açık ve güncel rıza' ilkesi İtalyan hukukuna dahil edilmiş oluyor. Rıza olmaksızın gerçekleştirilen her cinsel eylemin şiddet, tecavüz ve dolayısıyla suç olduğu açıklığa kavuşturulmuştur." ifadelerini kullandı.

Yeni yasa tasarıs ında, kişinin açık ve güncel rızası olmadan cin sel eylemlerde bulunan veya buna teşvik edenlerin 6 ila 12 yıl hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.