İtalya'da cinsel şiddet yasası oy birliğiyle kabul edildi
İtalya'da cinsel şiddet suçlarını yeniden tanımlayan yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde iktidar ve muhalefet milletvekillerinin oy birliğiyle kabul edildi.
İtalya'dacinsel şiddet suçlarına ilişkin yeni yasal düzenleme, bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülerek oylandı.
"Açık ve güncel rızası" olmayan bir kişiye cinsel e ylemlerde bulunulmasını ağır suç kapsamına almayı öngören yasal düzenleme, 400 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde oylamaya katılan 227 milletvekilinin tama mının "lehte" oyunu aldı.
Böylece, Temsilciler Meclisi'nde oy birliğiylekabul edilen düzenl eme, nihai on ay için parlamentonun üst kanadı Senato'ya gönderildi.
Düzenlemenin Senato'da daonaylanması bekle niyor.
Söz konusu düzenlemenin oy birliğiyle kabul edilmesinde, özellikl e Başbakan ve sağ koalisyonun büyük partisi İtalya'nın Kardeşleri'nin (FdI) lideri Giorgia Meloni ile ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein'ın uzlaşması büyük rol oynadı.
Schlein, düzenlemenin Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ülkemiz için atılan bu büyük adımdan, küçük ama önemli bir kültürel devrimden büyük mutluluk duyuyoru z. Nihayet, daha önce eksik olan 'açık ve güncel rıza' ilkesi İtalyan hukukuna dahil edilmiş oluyor. Rıza olmaksızın gerçekleştirilen her cinsel eylemin şiddet, tecavüz ve dolayısıyla suç olduğu açıklığa kavuşturulmuştur." ifadelerini kullandı.
Yeni yasa tasarısında, kişinin açık ve güncel rızası olmadan cin sel eylemlerde bulunan veya buna teşvik edenlerin 6 ila 12 yıl hapis cezasına çarptırılması öngörülüyor.