İtalya’da dehşet dolu anlar: Araç kalabalığa daldı: 7 yaralı

Aracın bir dükkanın vitrinine çarparak durduğu, Fas asıllı İtalyan vatandaşı olduğu belirtilen sürücünün kaçmaya çalıştığı ve bu sırada bir kişiyi bıçakladığı ifade edildi.

"SON DERECE VAHİM BİR OLAY"

Yunanistan'da Avrupa-Körfez Forumu Toplantısı'na katılan Başbakan Giorgia Meloni, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün Modena'da bir adamın birkaç yayaya çarptığı ve ardından yoldan geçen birini bıçakladığı olay son derece vahimdir. Yaralılara ve ailelerine dayanışmamı belirtiyorum. Ayrıca saldırganı durdurmak için cesurca müdahale eden bölge sakinlerine ve polise de teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı ile görüştüm ve olayla ilgili gelişmeleri takip etmek için yetkililerle sürekli iletişim halindeyim. Saldırganın yaptıklarından ötürü tam olarak hesap vereceğine inanıyorum."