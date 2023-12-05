İtalya’da doktorlar ve hemşireler greve gitti

Sendikalara göre sağlık çalışanlarının yüzde 85'i greve katıldı.

İtalya Ulusal Cerrahlar ve Diş Hekimleri Federasyonu (FNOMCEO) Başkanı Dr. Filippo Anelli, grev hakkında yaptığı açıklamada, "Meslek onuruna yönelik zararın ve buna tepki gösterme arzusunun ne kadar güçlü olduğunu gösteren geniş bir destek vardı. Bu sadece ekonomik bir sorun değil. Doktor işini yapmak ister. Bunun için de sakin, barışçıl, sürekli yargıya başvurma tehdidinin olmadığı, harcamalarda kısıtlamaların olmadığı koşulların sağlanması gerekir." ifadelerini kullandı.