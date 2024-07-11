İtalya’da Etna paniği: Yanardağ yeniden kül ve lav püskürttü

Son günlerde volkanik patlamaların yaşandığı İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı'nın Voragine isimli krateri, gece saatlerinde bir kez daha kül ve lav püskürtmeye başladı. Kraterdeki volkanik patlamalar, sabahın ilk saatlerine kadar sürdü.

İtalyan basınında yer alan haberlerde de Etna'daki volkanik patlamalar sebebiyle Katanya Fontanarossa Havalimanı'na inmesi gereken bazı uçakların, yakındaki Palermo'ya yönlendirildiği, bazı uçuşlarda ise rötarların olduğu belirtildi.