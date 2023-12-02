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Giriş Tarihi: 2.12.2023 14:13

İtalya’da Etna Yanardağı faaliyete geçti

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı, dün akşam saatlerinde lav ve kül püskürttü.

İHA
İtalya’da Etna Yanardağı faaliyete geçti

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna, dün akşam saatlerinde faaliyete geçti. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Etna Gözlem İstasyonu tarafından yapılan açıklamada, yanardağın aktif güneydoğu kraterinin dün akşam saatlerinde güçlü şekilde kül ve lav püskürttüğü kaydedildi.

Açıklamada, volkanik faaliyetin güneydoğu kriteri ile sınırlı kaldığı bildirildi.

Son 10 yıldır aktif olan 3 bin 357 yükseklikteki Etna Yanardağ'ında meydana gelen patlama herhangi bir hasara yol açmadı.

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İtalya’da Etna Yanardağı faaliyete geçti
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