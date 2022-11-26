İtalya’da heyelan faciası: 8 kişi hayatını kaybetti

İtalya'nın tatil bölgesinde yer alan Ischia adasındaki şiddetli yağmurun neden olduğu Heyelan sonrası binalar toprak altında kaldı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Başbakan yardımcısı Matteo Salvini az önce yaptığı açıklama ile olayda 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



ARABALARI İLE DENİZE SÜRÜKLENDİLER

İtfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Görgü tanıkları aralarında bir de bebeğin olduğu ailenin arabaları içinde denize sürüklendiğini anlattı.



13 KİŞİ KAYIP DİYE DUYURMUŞLARDI

Günün erken saatlerinde ANSA ve AGI Haber ajansları küçük kasabadaki toprak kayması nedeni ile 13 kişinin kaybolduğunu duyurmuştu.