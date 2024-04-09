İtalya’da hidroelektrik santralinde patlama: 4 ölü, 3 kayıp

"PATLAMAYA İLİŞKİN KORKUNÇ HABERİ ENDİŞEYLE TAKİP EDİYORUM"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X platformundan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Suviana yapay havzasındaki bir hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamaya ilişkin korkunç haberi endişeyle takip ediyorum. Olayda yaralanan ve hayatını kaybedenlerin ailelerine, şahsi ve hükümetimin yakınlığını belirtiyorum. Olaya hemen müdahale eden itfaiye ve kurtarma ekiplerine, arama kurtarma çalışmalarına katılanlara teşekkür ediyorum."

Suviana Gölü'nün, 1920'lerde elektrik üretimi amacıyla inşa edilen, daha sonradan turistik bir çekim noktasına dönüşen yapay bir havza olduğu belirtildi.

Gölde, patlamanın yaşandığı hidroelektrik santralinin dışında "Bargi" adıyla bir başka hidroelektrik santralinin daha olduğu kaydedildi.