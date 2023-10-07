İtalya’da işçiler ayaklandı: Asgari ücret talebiyle yürüyüş düzenlediler

Roma'da on binlerce kişinin katılımıyla yapılan iki büyük yürüyüş, başkentin işlek meydanlarından San Giovanni'deki büyük mitingle sona erdi.

Büyük mitingde konuşan CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, bir ülkenin zenginliğini üretenlerin çalışanlar olduğunu, bu nedenle çalışanların ürettiği zenginliğin yine çalışanlara dönmesi gerektiğini söyledi.

Landini, ülkede halihazırda bir asgari ücret uygulamasının olmadığına işaret ederek, "Bir asgari ücret getirmenin zamanı geldi. Saatte 5-6 avroluk ücret, açlık ücretidir. Bu kabul edilemez." dedi.