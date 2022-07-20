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Giriş Tarihi: 20.7.2022 23:06

İtalya'da istifa depreminin ardından yeni gelişme

İHA
İtalya’da istifa depreminin ardından yeni gelişme

İtalya’da koalisyon hükümetinde meydana gelen siyasi çatlağın ardından parlamentonun üst kanadı senatoda yapılan güven oylamasında, 3 partinin oylamayı boykot etmesine rağmen Başbakan Mario Draghi, 95'e karşı 38 oyla güvenoyu aldı

İtalya Başbakan Mario Draghi, koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), 14 Temmuz'da hükümetin hazırladığı ekonomik yardım paketi için parlamentoda yapılacak olan oylamayı boykot etmesinin ardından patlak veren siyasi krizin ardından parlamentonun üst kanadı senatoda güven oylaması yapıldı. M5S, Kuzey Ligi Partisi ve Forza Italia Partisi tarafından boykot edilen oylamada, Başbakan Draghi, 95'e karşı 38 oyla güvenoyu aldı.

Draghi oylama öncesi yaptığı konuşmada, erken seçimden kaçınmak için senatörlerden koalisyon hükümetine destek istemiş, "Şu ana kadar ülkeyi daha iyi hale getirmemize izin veren, samimi ve somut yeni bir güven anlaşmasına ihtiyacımız var" demişti.

SİYASİ KRİZ

Hükümetin, Ukrayna-Rusya Savaşı artan enerji fiyatlarıyla mücadele için hazırladığı yaklaşık 23 milyar euro değerindeki ekonomik yardım paketi 14 Temmuz'da parlamentonun üst kanadı Senato'da oylanmış, koalisyon hükümetinin ortaklarından M5S, söz konusu yardın paketinin yeterli olmadığını öne sürmüş ve oylamayı boykot etmişti. Yardım paketi oylamasına 211 senatör katılırken, 39 "Hayır" oyuna karşılık 172 "Evet" oyuyla yardım paketi Senato tarafından onaylanmıştı.

Draghi, boykotun ardından istifasını Cumhurbaşkanı Mattarella'ya sunmuş, Cumhurbaşkanı Mattarella ise, Draghi'nin istifasını kabul etmemiş ve parlamentoya hitap ederek krizi çözmesini istemişti.

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İtalya'da istifa depreminin ardından yeni gelişme
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