İtalya’da kasabalara taşınanlara 30 bin euro

İtalya'da, boşalan ve harabeye dönen kasabaları canlandırmak için mülkleri 3 euro gibi düşük fiyatlara satmak da dahil çeşitli çözümler dikkat çekiyor. Euronews'de yer alan habere göre, Toskana bölgesinde yetkililer, nüfusu azalan dağ kasabalarına taşınacak kişilere 10 bin ile 30 bin euro arasında ödeme yapacaklarını açıkladı. Ancak bu evin, Toskana'da nüfusu 5 binden az olan bir dağ kasabasında olması gerekiyor. Buna ek olarak, mali katkı mülkün satın alma ve yenileme maliyetinin yüzde 50'sini geçemeyecek. İtalya genelinde kırsal kasaba ve köylerde bölge sakinleri daha iyi iş fırsatları için şehirlere göç ederken, küçük bölgesel topluluklar terk edilmiş evler ve durgun ekonomilerle baş başa kalıyor.