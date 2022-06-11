İtalya’da kaybolan Eczacıbaşı helikopteri neden bulunamıyor? Helikopter düştükten sonra...

Alpler'in bir kolu olan Apenin Dağları'nda bulunan 30 km'lik bir alanda arama çalışmaları devam ederken, havadan arama çalışmalarını sürdüren Vigili del Fuocu itfaiyesi, bölgenin çok zorlu bir bölge olduğunu belirterek, helikopterin düşmesi sonrası üzerinin ağaçlarla örtülmüş olabileceğini bu nedenle arama çalışmalarının uzayabileceğini söyledi.

Lucca kentinde bulunan Capannori Tassignano Havaalanı'ndan önceki gün yerel saatle 10.00 sıralarında içinde 1 İtalyan pilot Eczacıbaşı Holding Tüketim Ürünleri departmanında görevli Arif Cez, İlker Uçar, Serhat Kenar ve Altuğ Erbil ile 2'si Lübnanlı 6 yolcunun bulunduğu helikopter Modena kentinde bulunan bir kağıt havlu fabrikasına gitmek üzere havalandı. Agusta Koala AW119 tipi helikopter, kalktıktan yarım saat sonra radardan kayboldu.

DOLU FIRTINASI BAŞLADI

Modena Valiliği olayla ilgili saat 16.00 sıralarında kaybolma alarmı verirken, helikopterin kaybolduğu alan olarak tespit edilen Alpe, Pievepelago, Piandelagotti'deki San Pellegrino arasındaki sırtta, rüzgâr, yağmur ve dolu fırtınasının düştüğü açıklandı.

Helikopter için Modena ve Lucca şehirleri arasındaki sınırda Apenin sıradağlarında arama çalışması başlatılırken, Eczacıbası Holding konuya ilişkin yaptığı açıklamada helikopter içinde bulunan 4 çalışanının bir fuar için İtalya'da bulunduğunu açıkladı.

ÇOK ISSIZ BİR BÖLGE

Arama ve kurtarma çalışmalarına İtalya Ulusal İtfaiyesi ve Ulusal Alp Kurtarma Ekiplerinin yanı sıra İtalya Hava Kuvvetleri de katılırken yetkililer, gelen sinyaller sonrası helikopterin en son Pievepelago kenti yakınlarında Modena bölgesinde bulunduğunu tespit ettiklerini açıkladılar.

Aramanın bölgedeki küçük San Pellegrino kasabası ile Piandelagotti arasındaki Apenin sırtında olduğunu belirten yetkililer, "30 kilometrelik bir alanda arama çalışmalarımız devam ediyor. Helikopter düştükten sonra ağaçlarla ve büyük yapraklarla üstü örtülmüş olabilir. Bölgenin nispeten ıssız ve engebeli olması nedeniyle Ulusal Alp Kurtarma'ya bağlı 24 gönüllüden oluşan ekip, araştırmayı yerden yürütüyor. İtalya Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir helikopter ise çalışmalara havadan devam ediyor" dedi.

SON DAKİKA: İtalya'da kaybolan Eczacıbaşı helikopterinde yeni gelişme! Açıklama geldi…