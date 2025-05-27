İtalya’da kısmi yerel seçimlerin sonuçları açıklandı

İtalya'da, yaklaşık 2 milyon kişiyi ilgilendiren kısmi yerel seçimlerde, aralarında Cenova, Matera, Ravenna ve Taranto'nun da olduğu 117 belediye için halk dün ve bugün sandık başına gitti.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, kısmi yerel seçimlere katılım oranı yüzde 56,2 oldu.

İki gün süren ve bugün oy verme işleminin yerel saatle 15.00'te tamamlandığı kısmi yerel seçimlerde gelen resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Cenova ve Ravenna belediye başkanlıklarını merkez sol aldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Cenova'da merkez solun adayı Silvia Salis oyların yüzde 51,6'sını alarak, iktidardaki merkez sağ bloğun adayı olan ve oyların yüzde 44'ünü alan Pietro Piciocchi'yi geride bırakarak yeni belediye başkanı seçildi.

Ravenna'da da merkez solun adayı Alessandro Barattoni oyların yüzde 58,1'ini alarak rakibi merkez sağın adayı olan ve oyların yüzde 25'ini alan Nicolo Grand'nin açık ara önüne geçerek yeni belediye başkanı oldu.

Kısmi yerel seçimlerde oy kullanılan diğer iki önemli kent, Matera ve Taranto'da ise merkez solun adayları rakiplerinin önünde bir oy oranı yakalasa da başkan seçilmek için yeterli olan yüzde 50+1'e erişemedi. Bu nedenle Matera ve Taranto'daki seçmenler, ilk turda en yüksek oyu alan iki isim arasında 8-9 Haziran'da ikinci tur seçime gidecek.

Seçim sonuçlarını değerlendiren ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) lideri Elly Schlein da Cenova ve Ravenna'da olağanüstü başarılar elde ettiklerini belirterek, "Merkez sağ anket sonuçlarına göre seviniyor, biz ise seçimleri kazanıyoruz." dedi.

Muhalefetteki Italia Viva Partisi lideri Matteo Renzi, kısmi yerel seçim sonuçlarını değerlendirirken, "Merkez sol birleştiğinde kazanıyor, hem de açık farkla kazanıyor. Özellikle Ravenna ve Cenova'daki gibi güvenilir adaylarla sahaya çıktığında. Bugün (Başbakan Giorgia) Meloni ciddi bir darbe aldı. 'Anketlerin onu çok gösterdiği' gibi söylemler artık geçerli değil. Büyü biraz bozuldu." ifadelerini kullandı.