İtalya’da korkunç patlama: Mühimmat tesisi havaya uçtu! 1 ölü
İtalya'da mühimmat imhası ve silah sökümü yapılan bir tesiste patlama meydana geldi. Olay nedeniyle 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de ağır yaralandı.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Chieti vilayetine bağlı Casalbordino'daki mühimmat imhası yapılan bir tesiste yerel saatle 08.00 civarında bir patlama yaşandı.
Patlamada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Olayla ilgili İtalyan jandarmasının incelemesi sürüyor.
Bu arada, bugünkü olay, söz konusu tesiste son yıllarda meydana gelen üçüncü patlama.
Söz konusu tesiste, Aralık 2020'de meydana gelen patlamada 3 işçi, Eylül 2023'teki patlamada da yine 3 işçi hayatını kaybetmişti.