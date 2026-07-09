İtalya’da korkunç patlama: Mühimmat tesisi havaya uçtu! 1 ölü

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Chieti vilayetine bağlı Casalbordino'daki mühimmat imhası yapılan bir tesiste yerel saatle 08.00 civarında bir patlama yaşandı.

Patlamada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Olayla ilgili İtalyan jandarmasının incelemesi sürüyor.