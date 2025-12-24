İtalya’da korkutan kaza: Yakıt tankeri alev topuna döndü

İtalya’da otoyolda ağır vasıta bir aracın yakıt tankerine çarpması sonucu patlama gerçekleşti.

İHA

İtalya'nın Caserta bölgesine bağlı Teano kasabası yakınlarındaki A1 otoyolunda ağır vasıta bir araç, yakıt tankerine çarptı. Alev alan tanker, bomba gibi patladı.

O anlar amatör kameraya yansırken, yakıt tankeri alev topuna döndü. Patlamanın şiddetiyle çevredeki iş yerlerinin camları kırıldı.

Olay yerine sevk edilen acil servis ekipleri bölgeyi hızla tahliye etti. Olayda can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.