İtalya’da korkutan volkanik hareketlilik: Etna Yanardağı lav püskürttü

İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı’nda 26 Haziran’da açılan yarığın ardından volkanik hareketlilik yeniden hız kazandı. Avrupa’nın en yüksek aktif yanardağından yükselen lav ve kül bulutları kilometrelerce uzaklıktan görülürken, yetkililer havacılar için “turuncu” uyarı yayımladı.

İtalya’da korkutan volkanik hareketlilik: Etna Yanardağı lav püskürttü
AA

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nın yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki zirvesindeki "Voragine" kraterinde 26 Haziran'da açılan yarığın ardından yanardağdaki volkanik aktivite sürüyor.

Söz konusu kraterdeki yarıkta irili ufaklı kül püskürtmeleri ve lav akışı oluyor. Kraterden çıkan lav akışı, Etna'nın doğu yamaçlarından da gözlemlenebiliyor.

İtalya’da korkutan volkanik hareketlilik: Etna Yanardağı lav püskürttü

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsünün (INGV) Katanya Şubesi de "Voragine" kraterindeki son volkanik aktivite sebebiyle bölgeden geçen havacılar için "turuncu" uyarı kodu yayımlarken, Etna yakınındaki Katanya Fontanarossa Havalimanı'daki seferlerin, yanardağın kül ve lav püskürtmesinden etkilenmediği belirtildi.

Etna Yanardağı, kıta Avrupası'nın yaklaşık 3 bin 300 metre ile en yüksek aktif yanardağı olma özelliğini taşıyor.

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