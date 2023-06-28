İtalya’da mafya operasyonu: 43 gözaltı

Oliverio'nun dışında bölge yönetiminde daha önce görev yapmış başka isimler de gözaltına alınanlar arasında yer alıyor.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) da yaptığı açıklamada, İtalya'daki Crotone kenti merkezli operasyona hem kendilerinin hem de Almanya ve Avusturya emniyetinin de destek verdiği ifade edildi.

Söz konusu operasyonda değeri 5 milyon avronun üzerinde olan 16 şirket, 25 gayrimenkul ve 15 araca el konulduğu bilgisi de paylaşıldı.

Ndrangheta, İtalya'nın en tehlikeli suç örgütlerinden biri olarak biliniyor.