İtalya’da Mossad’ın da karıştığı casusluk skandalı büyüyor

Bu arada, soruşturma kapsamında sorgulanan eski polis memuru Marco Malerba da ifadesinde, halihazırda ev hapsinde tutulan başlıca şüphelilerden eski amiri Gallo'ya "bir dönem amiri olduğu için 'hayır' diyemediğini" ve bu nedenle devletin veri tabanına erişim sağlayıp istediği bilgileri eski amirine verdiğini kabul etmişti.

Başbakan Giorgia Meloni, hafta içinde RAI kanalında katıldığı programda, siber casusluk skandalının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, "İtalya'da bir bilgi piyasası var. Bu tiksintiye son vermemiz lazım. Bu davalardan önce de siber güvenliğe dair bir kararname çıkarmıştık, şimdi teknik bir kurul yeni bir kararname üzerinde çalışıyor." demişti.

Savunma Bakanı Guido Crosetto ise siber casusluk skandalıyla ilgili derhal meclis araştırması başlatılması çağrısında bulunarak devlet sırlarının risk altında olabileceği uyarısı yapmıştı.

Crosetto, skandalla ilgili ortaya dökülen bilgilerin sadece "buzdağının görünen kısmı" olduğunu belirtmişti.

Mafya ile Mücadele Savcısı Giovanni Melillo, soruşturmaya dair daha önce yaptığı açıklamada, gizli verilerin "devasa ve endişe verici bir pazar ortaya çıkardığını" söylemişti.