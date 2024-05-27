İtalya’da muhalefet Filistin’in tanınması için önerge verdi

SAVUNMA BAKANI CROSETTO: "BU ARTIK HAKLI GÖSTERİLEMEZ"

Savunma Bakanı Guido Crosetto da SKYTG24 kanalına verdiği demeçte, Refah'taki son hava saldırısına atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

"İsrail'in, çocuklarını ve torunlarını etkileyecek nefret tohumları ektiği izlenimini ediniyorum. Hamas başka, Filistin halkı başka. İkisini ayırt etmeleri gerekirdi. İsrail'in Hamas'la sorununu çözmesi gerektiğine inanıyoruz. Refah konusunda tüm devletler, İsrail'in durması gerektiği konusunda mutabıktı. Bizi dinlemediler. Şimdi umutsuzca duruma bakıyoruz. Hamas'la ilgisi olmayan masum erkek, kadın ve çocukların hakları dikkate alınmadan Filistin halkının sıkıştırıldığı, giderek güçleşen bir durumla karşı karşıyayız. Bu artık haklı gösterilemez."

Meloni hükümeti adına Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, 25 Mayıs'ta Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile görüşmesinin ardından Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) mali desteğini yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.