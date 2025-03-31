İtalya’da nüfus krizi: Doğum oranı azalmaya devam ediyor

İtalya'da doğum oranları azalmaya devam ediyor. İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsünden (ISTAT) yapılan açıklamada, ülkede geçen yıl 370 bin civarında bebek dünyaya geldiği, bunun, 2023'e kıyasla yüzde 2,6'lık bir düşüşe tekabül ettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede, bir kadının hayatı boyunca sahip olması beklenen ortalama çocuk sayısının 2024'te 1,18 çocuğa düşerek, 1995'te kaydedilen önceki en düşük seviye olan 1,19'un altına indiği ifade edildi.

Açıklamada, 2024'te ölüm sayısının da azaldığı ve 2023'e göre yüzde 3,1 düşerek, 651 bine gerilediğinin altı çizildi.

Bu arada, demografik düşüşün özellikle ülkenin güneyindeki bölgelerin iç kesimlerinde daha belirgin düzeyde olduğu da ifade edildi.

İtalya'da yıllık doğum sayısında, 2008'den bu yana kademeli şekilde düşüş kaydediyor.